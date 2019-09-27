«Будущее за беззаявительным порядком страховых выплат»

Гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев рассказал в интервью корреспонденту “Ъ” Михаилу Кузнецову о перспективах гармонизации систем страхования вкладов на уровне Евразийского экономического союза, способах ускорить процедуру получения возмещения и возможностях повысить эффективность реализации активов.

— Чем объясняется ваш интерес к теме международного сотрудничества?

— Возможностью не изобретать велосипед, когда его давно уже изобрели и много раз модернизировали. Международная ассоциация страховщиков депозитов (МАСД) выгодно отличается от многих других подобных организаций тем, что в ее рамках проводится много практической работы. Все 110 участников ассоциации имеют отработанные технологии и активно ими делятся.

В МАСД есть специальный рабочий орган — секретариат, который обобщает мировой опыт и отражает его в документах прямого действия (руководства, обзоры передовой практики и др.). Использовать или не использовать чужой опыт, решает для себя каждый национальный страховщик депозитов. Скажем, в объединенной Европе при разработке директивы о гарантировании депозитов взяли лучшую практику, описанную в стандарте, разработанном МАСД, и добавили то, что актуально для стран ЕС.

Российской системой страхования вкладов (ССВ) мы можем гордиться. Нам пришлось столкнуться с очень большим количеством страховых случаев, и мы, конечно, приобрели соответствующий практический опыт: на протяжении всех этих лет Агентство по страхованию вкладов не допустило ни одного сбоя в выплатах страхового возмещения. Коллеги из МАСД высоко ценят нашу работу.

— Какие еще направления международного сотрудничества вы считаете актуальными?

— Перед нами стоит задача гармонизации систем страхования вкладов в рамках единого евразийского пространства (ЕАЭС). Мы проанализировали особенности ССВ стран, входящих в ЕАЭС, и выяснили, что данные системы имеют общие принципы: например, обязательное членство банков в национальной системе страхования вкладов, аналогичные подходы к формированию фондов страхования вкладов, наличие механизмов государственной поддержки ССВ при недостаточности средств в фонде страхования вкладов и пр. При этом в национальном регулировании имеются различия в подходах к определению страхового случая; размера предоставляемой страховой защиты; сроков начала и завершения страховых выплат; круга объектов, подлежащих страховой защите; порядка предоставления банкам членства в ССВ и пр.

За основу процесса гармонизации мы берем «Основополагающие принципы МАСД для эффективных систем страхования депозитов». Каждый из параметров будет проанализирован и соизмерен с лучшей мировой практикой. После этого руководителям центральных банков и правительств наших стран будет доложено, по каким параметрам мы сможем успешно достичь гармонизации.

— За счет чего можно ускорить выплату страхового возмещения?

— По российскому закону в случае наступления страхового случая в банке выплаты должны начаться не ранее 14 дней, если более ранний срок не определен решением правления Агентства. Однако в качестве внутреннего стандарта мы установили для себя 14 дней как максимальный срок подготовки выплат. Обычно АСВ, действуя в интересах вкладчиков и при наличии в банке всех необходимых для выплат сведений, начинает их раньше: в среднем, на 10-й — 11-й день после наступления страхового случая. Европейские коллеги сейчас стремятся к семи рабочим дням. Это вызов для Агентства по страхованию вкладов, но мы полагаем, что можем прийти и к такому сроку выплат.

Кроме того, современные технологии сегодня дают возможность не только сократить срок с момента получения данных из банка до фактического начала выплат, но и сроки проведения самих выплат.

Будущее за беззаявительным порядком страховых выплат. Сейчас мы работаем над упрощением способа получения возмещения: совместно с НСПК прорабатываем выплату по предоставленному вкладчиком номеру карты «Мир» — вместо используемого сейчас перечисления, требующего предоставления полных реквизитов банковского счета.

Реализуемая Агентством в рамках обновленной стратегии развития программа «Электронное АСВ» предполагает, что в будущем вкладчик сможет получать выплату не только в офисе банка-агента, но и непосредственно на сайте АСВ, или же на портале госуслуг, или через дистанционный канал его банка, который присоединится к создаваемой нами системе.

Для того чтобы организовать дистанционные выплаты, АСВ нужен доступ к инструментам удаленной идентификации и право их применять. Мы активно над этим работаем при поддержке Банка России и Минфина.

— Каким является процент удовлетворения требований кредиторов при ликвидации банков?

— Уровень удовлетворения требований кредиторов сейчас исторически самый большой за все время существования АСВ. На 1 сентября 2019 года мы достигли рекордных 45,4% — это средний размер удовлетворения требований всех очередей кредиторов. По первой очереди это 66,8%, по второй — 36,4%, по третьей — 27,2%. Это результат — очень хороший не только для России, но в целом в мире. На выплаты кредиторам направлено 442 млрд рублей.

15 лет назад, в начале нашей деятельности, процент удовлетворения требований кредиторов был всего 5%. За прошедшие годы мы значительно улучшили показатели, но для того, чтобы и в дальнейшем их сохранить, нужно повышать эффективность и снижать сроки ликвидационных процедур, сокращать издержки на их проведение.

— Какие возможности минимизации издержек вы видите?

— Процедуры реализации активов, которые определяются законодательством о банкротстве, очень сложны. Они сильно замедляют конкурсное производство в ликвидируемых банках. Например, мы начинаем реально что-то продавать только примерно через полгода с момента введения процедуры банкротства. Сначала приходит временная администрация Банка России, затем судом назначается администрация АСВ. Если же минимизировать этот период и уйти от двух администраций, а сразу после отзыва лицензии назначить администрацию АСВ, то удастся сэкономить как минимум три-четыре месяца. Эти несколько месяцев — значимое время с точки зрения работы с активами.

Еще один важный момент — изменение процедуры торгов. Мы можем торговать имуществом годами в силу того, что по текущему законодательству должны начать торги по максимальной балансовой стоимости. Самый понятный пример — автомобили. Продавать б/у автомобиль с баланса банка с расчетом, что кто-то купит его по этой цене,— слишком оптимистично. Есть отработанный в мире сценарий под названием «голландский аукцион». Это когда торги начинаются с максимальной цены и идут вниз, а как только появляется хоть один покупатель, начинаются торги на повышение.

Также стоит вопрос оправданности взыскания задолженности по «техническим» кредитам. Большинство заемщиков ликвидируемых банков являются «техническими»: у них нет реальных активов, они не ведут никакой реальной деятельности. Соответственно, перспектива взыскания минимальна. Но мы все равно должны с ними судиться, чтобы довести дело до получения исполнительных листов, акта о невозможности взыскания.

— Что нужно для того, чтобы вы начали продавать имущество по-новому?

— Мы прорабатываем варианты вместе с Банком России, Минфином и Минэкономразвития. Проблема реализации имущества касается не только Агентства по страхованию вкладов, но и всех банкротств в России — неважно, о финансовой организации идет речь или нет. До конца года мы можем получить определенные законодательные изменения, что даст возможность сократить сроки реализации.