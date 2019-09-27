Ликвидационное совершенство

Работа по совершенствованию ликвидационных процедур в отношении финансовых организаций проводится агентствами по страхованию вкладов на постоянной основе и является одним из приоритетных направлений деятельности.

На конференции МАСД отмечалось, что новации в этой области направлены на сокращение продолжительности периода ликвидации, уменьшение расходов на ликвидацию и повышение степени удовлетворения требований кредиторов. При этом участники дискуссий пришли к выводу, что принципы и процедуры ликвидации и санации финансовых институтов в целом схожи, но имеют ряд существенных различий в зависимости от страны и рыночной ситуации.

Опытом ликвидации банков на Филиппинах поделилась с участниками конференции Ана Кармела Вильегас, исполнительный вице-президент Филиппинской корпорации по страхованию депозитов (ФКСД). Она рассказала, что за период с 1963 по 2018 год в стране было закрыто 668 банков, при этом до 1992 года конкурсным управляющим в соответствии с законом являлся Центральный банк Филиппин. С 1992 года функции ликвидации кредитных организаций были переданы ФКСД, на сегодняшний день корпорация ликвидировала уже 312 банков. «При этом процесс ликвидации 119 банков был инициирован непосредственно ФКСД»,— рассказала госпожа Вильегас.

По ее словам, ликвидация банков на Филиппинах проходит в три этапа: административный, судебный и постсудебный. «После того как ЦБ отзывает лицензию у проблемного банка, ФКСД берет на себя управление кредитным учреждением и начинает выплачивать страховое возмещение вкладчикам. Также корпорация анализирует активы кредитной организации и составляет план по их продаже, который впоследствии предоставляется ликвидационному суду»,— пояснила госпожа Вильегас.

«Ликвидационный суд — это независимая сторона, "дирижер" всего процесса ликвидации. Такой подход исключает предвзятость в принятии решений по продаже активов,— добавила эксперт.— Рассмотрев ходатайства кредиторов, ликвидационный суд одобряет план продажи активов и информирует кредиторов о сроках его исполнения. После завершения процесса ликвидации корпорация закрывает баланс и отчитывается об этом перед Центральным банком и Комиссией по ценным бумагам».

Об актуальных проблемах финансовых институтов на Тайване рассказала Инг-Инг Ли, директор департамента урегулирования несостоятельности Центральной корпорации по страхованию депозитов (CDIC), акцентировав внимание на оздоровлении. «В начале 2000-х годов финансовая обстановка на Тайване ухудшилась из-за рецессии на рынке недвижимости, азиатского финансового кризиса, отсутствия механизмов спасения проблемных финансовых организаций, а также ряда других негативных факторов»,— рассказала она. Для решения вопросов оздоровления банковской системы в 2001 году был создан Фонд финансовой реструктуризации (ФФР), ставший важным механизмом решения проблем банковского рынка. Тогда же государство ассигновало $7,6 млрд для проведения программы оздоровления банков. «К CDIC переходит управление финансовыми институтами в сложной ситуации, а ФФР, со своей стороны, финансирует участие в этих процессах»,— пояснила госпожа Ли. По ее словам, с момента создания CDIC корпорация провела оздоровление 57 финансовых организаций Тайваня.

В Европе после финансового кризиса внимание участников рынка было сосредоточено на глобальных и региональных системообразующих финансовых институтах. В 2009 году был создан Совет по финансовой стабильности (СФС), в работе которого на постоянной основе принимает участие и Банк России. В задачи СФС входит укрепление стабильности международных финансовых рынков, а также выявление уязвимых мест финансовой системы и содействие сотрудничеству между национальными регуляторами. Одним из направлений его деятельности является составление и обновление перечня системообразующих банков и страховых компаний, к устойчивости которых предъявляются повышенные требования, а также к ним применяются усиленные меры надзора.

По мнению Рут Валтерс, старшего советника Института финансовой стабильности (г. Базель), несостоятельность даже небольших банков может вызвать системные проблемы. «Вне зависимости от размера банка последствия его банкротства и последующей ликвидации могут оказать влияние на финансовую ситуацию в государстве»,— уверяет она. По ее словам, в Европе существуют так называемые рамки оздоровления, которые связаны с порогом гражданской значимости: если банк не проходит тест на гражданскую значимость, то запускается режим банкротства. «А оздоровление — это набор правил, которые дополняются всеми членами государственного управления ЕС»,— добавила Рут Валтерс.

Российское Агентство по страхованию вкладов (АСВ) имеет, пожалуй, самый обширный в мире опыт ликвидации финансовых организаций: в настоящее время в процессе ликвидации находится около 370 банков, завершена ликвидация 320. Как сообщил глава Агентства Юрий Исаев, особенностью ликвидации финансовых компаний в России является низкое качество активов ликвидируемых организаций: по оценке АСВ, реальная стоимость их активов не превышает 12% от балансовой стоимости. Около 65% активов приходится на кредитный портфель, при этом в среднем 70% этого портфеля сформированы кредитами, выданными «техническим» заемщикам, не ведущим реальной хозяйственной деятельности. Несмотря на это, процент удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых банков возрос с 5% в 2006 году до 45,4% в настоящее время. Это более чем в 2,5 раза больше, чем в кредитных организациях, в которых функции конкурсного управляющего (ликвидатора) осуществляют арбитражные управляющие (16%).

«Нами разработана концепция совершенствования ликвидационных процедур, в которой особое внимание уделяется вопросам раннего начала работы с активами через расширение участия Агентства в работе временных администраций по управлению банками, отказу от судебной работы в отношении "технической" задолженности, а также вопросам, связанным с ускоренной, но прозрачной продажей активов ликвидируемых банков по справедливой стоимости»,— рассказал генеральный директор АСВ Юрий Исаев.

Кроме того, Агентство намерено отказаться от услуг привлеченных юридических организаций и распределить правовую работу по отдельным направлениям деятельности между своими профильными структурными подразделениями. По словам Юрия Исаева, реформа — это очередной, но не последний шаг по совершенствованию ликвидационных процедур и развитию функции ликвидации финансовых организаций.

Участники конференции выразили уверенность, что предлагаемые пути совершенствования ликвидационных процедур смогут быть реализованы при принятии соответствующих изменений в законодательство. При учете мирового опыта по урегулированию несостоятельности их внедрение будет способствовать повышению устойчивости банковских систем и инвестиционной привлекательности национальных экономик.

Мария Кузнецова