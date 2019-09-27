Ключевой фактор стабильности

В большинстве стран мира системы страхования (гарантирования) депозитов (deposit guaranty schemes — DGS) играют ключевую роль в качестве инструментов, обеспечивающих финансовую стабильность банковских систем. К такому выводу пришли участники международной конференции «Страхование депозитов и ликвидация банков: стандарты, передовая практика и инновации», которые обсудили современные тенденции развития таких систем.

Оказалось, что, несмотря на географические различия, многие проблемы, с которыми сталкиваются участники рынка, схожи, поскольку в эпоху цифровизации на первый план выходит не только надежное функционирование системы, но и возможность ее быстрой трансформации.

В Санкт-Петербурге состоялся цикл мероприятий Международной ассоциации страховщиков депозитов (IADI) и ее Азиатско-Тихоокеанского регионального комитета (APRC), в ходе которых эксперты из разных стран мира обсудили вопросы повышения эффективности систем страхования депозитов, а также современные решения, применяемые при осуществлении ликвидационных процедур. Деловая программа состояла из технического семинара, заседаний технических комитетов, общего годового собрания IADI и международной конференции. В числе важных событий, произошедших на деловой площадке, также стоит отметить подписание двух меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве. Первый меморандум был заключен между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и Индонезийской корпорацией страхования депозитов (IDIC), второй — между АСВ и Вьетнамской корпорацией страхования депозитов (DIV). Однако самым заметным мероприятием деловой повестки стала международная конференция, которую посетили более 130 специалистов из 37 стран мира.

Конференция состояла из трех тематических сессий, на первой из которых участники обсуждали один из ключевых вызовов, стоящих перед страховщиками депозитов, а именно — возможность выплатить страховое возмещение большинству вкладчиков в течение семи рабочих дней.

«Быстрая выплата возмещения — это основа системы страхования вкладов»,— подчеркнул в своем выступлении Дэвид Уокер, генеральный секретарь IADI. При этом эффективное осуществление выплат, по его словам, обеспечивает не только финансовую защиту потребителей, но также стабильность на рынке банковских услуг.

Торбьорн Карп, директор Аудиторской ассоциации банков Германии (AAGB), в своем выступлении рассказал о том, что AAGB использует ИТ-системы собственной разработки, которые позволяют выплачивать компенсацию в срок до семи рабочих дней. Он добавил, что за 50 лет существования в Германии систем страхования вкладов в стране произошло всего 68 страховых случаев.

В России с момента запуска системы страхования вкладов (ССВ) в 2003 году было зафиксировано около 500 страховых случаев, основанием для которых являются как отзыв лицензии у банка, так и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Согласно закону, в нашей стране при наступлении страхового случая выплаты должны начаться не ранее 14 дней, однако фактически АСВ начинает их на 11-й — 12-й день после наступления страхового случая. Если в начале работы ССВ лимит страхового возмещения составлял 100 тыс. рублей, то сейчас он достигает 1,4 млн рублей.

В первом полугодии 2019 года в России страховое возмещение получили более 55 тыс. вкладчиков на общую сумму 32,8 млрд рублей, в том числе 2,2 тыс. субъектов малого предпринимательства — на сумму 0,8 млрд рублей. За весь период существования Агентство выплатило 1,95 трлн рублей, которые получили 4,1 млн вкладчиков.

По словам Юрия Исаева, генерального директора АСВ, система страхования вкладов в России успешно функционирует и показывает свою эффективность в течение 15 лет, при этом она продолжает развиваться с учетом мирового опыта. «Сегодня мы создаем такую систему, в которой человек при страховом случае сам определяет канал обслуживания и контрагента, через которого ему будет перечислено страховое возмещение. Этот выбор можно будет сделать из нескольких опций: через сайт АСВ, маркетплейс под эгидой Банка России, Единый портал государственных услуг или непосредственно в банке-агенте (в том числе через его сайт или мобильное приложение), который присоединится к нашей модернизированной системе»,— пояснил господин Исаев.

В настоящее время, по его словам, обсуждается комплекс мер, с помощью которых планируется произвести дополнительные «настройки» в ССВ. Сегодня предлагается установить повышенный лимит страхового возмещения (до 10 млн рублей) на временно высокие остатки, образовавшиеся на счетах вкладчиков в результате особых жизненных обстоятельств (наследство, судебные выплаты, продажа недвижимости, гранты, пособия и др.).

«Это общемировой тренд: аналогичные нормы действуют в большинстве развитых систем страхования депозитов»,— подчеркнул глава АСВ. Страхование вкладов, по его словам, может в дальнейшем также распространиться на ряд некоммерческих организаций и объединений граждан социальной направленности.

«Мы исходим из того, что система страхования вкладов должна постепенно распространяться на всех клиентов банков,— добавил Юрий Исаев.— Такой подход широко применяется в развитых системах страхования вкладов во всем мире и способствует обеспечению стабильности финансовой системы. Но, говоря о дальнейшем расширении круга объектов страхования, нужно отметить, что сейчас система страхования вкладов в нашей стране дотационна, так как зависит от займов Банка России. За последние пять лет Агентство столкнулось с таким большим количеством страховых случаев, что вынуждено было обратиться за поддержкой в Банк России. Пока система не вернется к самофинансированию, конечно, неправильно говорить о ее распространении на максимальное количество объектов».

Общемировой тренд на цифровизацию банковских услуг является еще одним фактором проводимых изменений как внутри АСВ, так и при взаимодействии с внешними контрагентами. Сейчас работает система, связывающая ЦБ, банки и АСВ с помощью личных электронных кабинетов на площадке Банка России. Платформа маркетплейса, создаваемая под эгидой Банка России, призвана существенно упростить взаимодействие граждан с продавцами финансовых услуг, повысить вовлеченность населения в финансовую отрасль страны. Участником данного проекта является и АСВ. «После принятия необходимых поправок в законодательство и реализации технической части проекта вкладчики смогут быстро получить возмещение по депозитам, не приходя в уполномоченный банк, а просто указав в системе маркетплейс номер счета,— поясняет Василий Поздышев, заместитель председателя Банка России.— Весь процесс будет проходить под контролем ЦБ и АСВ в автоматическом режиме». Как ранее заявлял Юрий Исаев, подключение к маркетплейсу полностью вписывается в обновленную стратегию АСВ, предусматривающую развитие максимальной доступности услуг для вкладчика в режиме онлайн, а также позволит с помощью IT-решений сократить сроки выплаты средств вкладчикам.

Мария Кузнецова