Вернуть активы в экономику

Повышение эффективности системы торгов имуществом ликвидируемых банков стало основной темой заключительной сессии, проходившей в рамках международной конференции МАСД. Эксперты уверены: продавать такие активы можно и вполне успешно — важно выбрать верную стратегию и надежного партнера, способного обеспечить интерес покупателей к предлагаемым лотам.

Сейчас в России объем активов ликвидируемых банков, конкурсным управляющим которых является Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», составляет более 4,5 трлн рублей.

По мнению Юрия Исаева, генерального директора АСВ, первоочередной целью, стоящей перед агентством на сегодняшний день, является скорейшее возвращение активов в экономику через прозрачные механизмы продажи и, как следствие, активное пополнение конкурсной массы и увеличение процента удовлетворения требований кредиторов банков-банкротов.

«Чем быстрее мы будем продавать активы, тем больше будут поступления в конкурсную массу и тем меньше будут издержки, потому что хранить и обслуживать такое имущество — затратно. Процедуры продаж мы сейчас пытаемся оптимизировать вместе с Банком России, Минфином и Минэкономразвития. Проблема реализации имущества касается не только Агентства по страхованию вкладов, но и всех банкротств в России, неважно, о финансовой организации идет речь или нет. До конца года мы рассчитываем получить определенные законодательные изменения, что даст нам возможность сократить сроки реализации. Это, в свою очередь, по нашим оценкам, может увеличить текущий уровень удовлетворения требований кредиторов на 10–20%»,— пояснил Юрий Исаев.

По его словам, выбирая из двух возможных вариантов: ждать, пока активы подорожают, или продать их быстро по текущей рыночной стоимости,— АСВ выступает за второй вариант.

Необходимость продавать активы ликвидируемых кредитных организаций максимально оперативно подтверждает Ричард Салмон, заместитель директора по реализации активов Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Во время последнего финансового кризиса в США корпорация управляла активами совокупной стоимостью $23 млрд. «Максимизация возврата средств и минимизация убытков путем своевременной и эффективной реализации активов — одна из главных целей FDIC,— пояснил эксперт.— Мы продаем различные виды активов, среди которых коммерческая недвижимость, промышленные объекты, индивидуальные жилые дома, а также потребительские кредиты. Мы также реализуем мебель, разного вида оборудование, технику, даже нефть и газ». Федеральная корпорация по страхованию депозитов также занимается продажей ссудных портфелей. «За десятилетний период нами было продано более 237 тыс. кредитов балансовой стоимостью $15 млрд. Реализовать их удалось за $7,3 млрд, то есть мы получили около 50 центов с каждого доллара»,— рассказал о результатах работы корпорации господин Салмон.

Ричард Салмон пояснил, что FDIC пользуется услугами множества консультантов, финансовых советников и брокеров, использует как традиционные каналы продаж, так и аукционы — электронные и классические. «Иногда мы параллельно используем несколько каналов продаж активов — например, онлайн и через брокера,— и они друг с другом конкурируют»,— уточнил он. В заключение господин Салмон также отметил, что возврат активов на рынок за короткое время — это ключевая задача его команды. «Наш опыт подсказывает, что, пока мы их удерживаем, они не будут расти в цене, а только дешеветь»,— резюмировал Ричард Салмон.

В части урегулирования задолженности и стратегии возвращения активов интересен опыт Корпорации по страхованию депозитов Японии. Организация была основана в 1971 году, в начале XXI века была усилена дополнительными функциями, в том числе санацией банков. Дочерней организацией Корпорации по страхованию депозитов Японии является Корпорация по урегулированию и взысканию задолженности (RRC), созданная в самый разгар финансового кризиса на фоне острой необходимости возвращения активов в экономику. «Финансовый кризис в Японии привел к банкротству многих банков,— сообщил Такамаса Хисада, заместитель председателя Корпорации по страхованию депозитов Японии.— Для поддержки финансовой системы страны мы потратили около 29 трлн российских рублей (по текущему курсу йены). Эти средства пошли на гранты, докапитализацию и другие виды финансовой поддержки». Он также отметил, что в Японии для возврата активов в экономику было принято решение дождаться момента, когда рынок нормализуется. По его словам, на тот момент главной проблемой была слишком низкая цена активов, по которой Корпорация не могла себе позволить их реализовывать. «Мы были вынуждены держать их до улучшения ситуации на рынке. Благодаря отсутствию спешки и стабилизации финансовой системы коэффициент возвращения в итоге превысил 100%»,— добавил господин Хисада.

Об опыте возврата средств от продажи активов, в том числе в иностранных юрисдикциях, рассказал Ча Йонг Юн, директор по международному сотрудничеству Корейской корпорации по страхованию депозитов (KDIC). Он поделился с участниками конференции информацией о нескольких проблемах, которые успешно удалось решить его организации. «В середине 2000-х годов финансовые учреждения Кореи начали инвестировать в Камбоджу: в то время там строились новые инфраструктурные объекты. В связи с банкротством одного из банков Камбоджи нашей обязанностью было возвратить вложенные в него средства в Корею. Из-за разницы между юридическими системами двух стран дистанционный возврат оказался практически невозможным. Нам пришлось открыть офис корпорации в столице Камбоджи и нанять экспертов по возвращению активов на местном рынке. Существовала угроза отзыва лицензии у банка из-за недостаточной капитализации, но после ряда встреч с представителями ЦБ она миновала, и мы успешно продали банк за $9,9 млн»,— поделился опытом кроссграничного возврата активов господин Юн.

В качестве другого интересного примера эксперт привел опыт реализации около 2 тыс. произведений искусства. «В целях привлечения потенциальных покупателей к данным лотам мы провели серию выставок, на которых экспонировались эти работы. В итоге самые дорогие лоты были проданы на офлайн-аукционах в Корее и Гонконге. А самые дешевые — на онлайн-площадках. Выручка от их продажи составила $20 млн»,— добавил Ча Йонг Юн.

Третий пример, о котором упомянул господин Юн, был связан со строительством автобусного терминала в Гоянге. «В результате банкротства одного из банков корпорация была вынуждена забрать на свой баланс кредит, выданный на строительство терминала. Строительство объекта было почти закончено, но стройка оказалась заморожена. Нами было принято решение вложить средства в завершение строительства, также была проведена работа по привлечению якорных арендаторов. В результате проведенной работы мы вернули $163 млн, что на 30% выше оценки цены реализации объекта незавершенного строительства»,— констатировал Ча Йонг Юн.

Мария Кузнецова