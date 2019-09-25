Инвестиции в «Танеко» превысили 384 млрд рублей

Инвестиции в создание «Татнефтью» «с нуля» нефтеперерабатывающих мощностей в Нижнекамске – АО «Танеко» – к настоящему времени превысили 384 млрд руб., сказал президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в послании Госсовету республики.

В частности, только в текущем году на «Танеко» начато производство автомобильных бензинов, введена в эксплуатацию вторая установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. В результате мощность завода доведена до 23 млн тонн перерабатываемой нефти в год

До конца текущего года на «Танеко» в эксплуатацию будут введены еще четыре производства стоимостью около 51 млрд руб. «В результате ежегодный объем выпуска высококачественных нефтепродуктов увеличится еще на 3 млн тонн», – отметил глава региона.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"