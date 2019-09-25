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Проектанта Центра летних и зимних видов спорта на Ставрополье выберут на открытом конкурсе

На Ставрополье объявлен открытый конкурс на выполнение комплексных инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации Центра летних и зимних видов спорта «Предгорье» в Предгорном районе Ставропольского края. Об этом сообщило региональное министерство строительства и архитектуры. В сообщении отмечается, что на базе Центра предполагается создать два спортивно-тренировочных комплекса. Первый - для игровых видов спорта. В нем предусмотрен универсальный спортивный зал, тренажерный зал площадью 250 кв. м, легкоатлетический стадион с 6 круговыми дорожками длиной 400 м, кроссовые трассы, комплекс сооружений для имитации снежной подготовки в летний период по фристайлу и сноуборду. Второй спортивно-тренировочный комплекс будет включать в себя зал борьбы и зал штанги, а также медико-восстановительный центр и стадион. Кроме того, на территории Центра будуут возведены два гостиничных комплекса в стиле шале на 300 мест.

На проектирование центра будет направлено 150 млн руб. из бюджета Ставропольского края.

Сергей Иванов


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