Резервный полк «Зенита»

«Зенит» вышел в 1/8 финал Кубка России по футболу, обыграв в среду, 25 сентября, в Красноярске клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей» со счетом 2:1. Петербургская команда проводила матч экспериментальным составом, однако это не помешало ей добиться успеха в кубковом матче. Таким результатом могут похвастать не все клубы высшего дивизиона.

Вчера клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) вступили в борьбу за Кубок России. Хотя слово «борьба» тут не очень уместно. Как правило, клубы нашего элитного дивизиона лишь обозначают борьбу за Кубок, когда дело доходит до участия в дуэлях 1/16 финала. Именно на этой стадии начинают свое выступление команды «вышки» в турнире. Не случайно после первого раунда приходится загибать пальцы, считая, сколько своих представителей потеряла РПЛ в сражениях за Кубок. Причина в том, что турнир непопулярен у наших лучших клубов. Как правило, они играют матчи полурезервными составами, экономя силы для выступления в чемпионате и еврокубках. С другой стороны, для тренеров это редкая возможность испытать в деле молодежь. И потом с чистой совестью свалить на нее неудачи.

Тренер «Зенита» Сергей Семак тоже решил, что матч 1/16 финала Кубка России его команда проведет «запасным» составом. В Красноярск, где сине-бело-голубые встречались с «Енисеем», представителем ФНЛ (по-старому — первый дивизион), не полетели Андрей Лунев, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун — все те, кто делает погоду в матчах РПЛ. К тому же в субботу «Зениту» играть в Москве важный матч с «Локомотивом», который набрал хороший ход.

В первом тайме такой замысел вышел «Зениту» боком. Хотя нельзя сказать, что гости в чем-то уступали сопернику. Наоборот, они больше атаковали, били по воротам, но гол забили хозяева. Причем шальной, как говорят про такие голы. На 14-й минуте Константин Савичев нанес удар примерно с 40 метров, находясь у правой бровки, и для вратаря «Зенита» Михаила Кержакова это стало полной неожиданностью. Он запоздал с прыжком. Мяч был забит в стиле сборной Голландии образца чемпионата мира 1978 года: ее игроки тоже любили «палить» по воротам с дальних дистанций. До перерыва счет не изменился.

Во втором тайме тот же состав «Зенита» продолжил осаду ворот «Енисея», потому что помощи ждать было неоткуда. И очень скоро старания петербуржцев были вознаграждены. Сначала пенальти заработал словак Роберт Мак, после удара которого мяч попал в руку футболиста «Енисея» — по нынешним правилам это пенальти. Точный удар с 11 метров нанес Алексей Сутормин. Затем уже сам Мак отправил мяч от штанги в ворота, получив в штрафной передачу от Олега Шатова. Заметим, что и Мак, и Сутормин отличились в последнем матче сине-бело-голубых в РПЛ — против «Рубина», который «Зенит» выиграл на «Газпром Арене» 5:0.

Дальше гостям оставалось удержать преимущество в счете. Что они и сделали. Все атаки «Енисея» разбивались об оборону «Зенита», составленную из венесуэльца Йордана Осорио, аргентинца Эмануэля Мамманы, бразильца Дугласа Сантоса, россиянина Вячеслава Караваева. Да и было бы странно предполагать, что красноярская команда обыграет «Зенит», даже ослабленный отсутствием ведущих игроков. В чемпионате ФНЛ «Енисей» идет на последнем месте.

«Зенит» шагнул в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Томью», которая разгромила вчера «Тамбов», клуб РПЛ, со счетом 4:0. «Томь» — на лидирующих позициях в ФНЛ. Встреча с ней состоится в конце октября.

Юрий Балетов