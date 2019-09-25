Прокуратура выявила нарушения в больнице Перми, где врачи жаловались на переработки

Прокуратура Орджоникидзевского района завершила проверку жалоб работников отделения Пермской горбольницы № 6, которые отказывались работать на нескольких ставках из-за загруженности. В надзорном органе сообщили изданию Business Class о выявленных в ходе проверки нарушениях. В частности, прокуратура подтвердила отсутствие у работников согласия на выполнение переработки путем совмещения должностей.

Напомним, 5 сентября в Перми врачи травматологического отделения горбольницы №6 уведомили главврача об отказе работать на нескольких ставках из-за большой загруженности отделения. По словам врачей, к переработкам их принуждала администрация больницы из-за нехватки персонала. Свою жалобу они опубликовали на канале Youtube.

Представители краевого минздрава отрицали проблемы в больнице, ссылаясь, в том числе на регулярные проверки трудовой инспекции.

Представители ведомства встретились с коллективом травматологического отделения и отделения новорожденных. Сотрудники больницы рассказали, что из-за дефицита кадров вынуждены работать дополнительно в качестве совместителей. В прокуратуре готовятся наказать виновных. «Сейчас решается вопрос о принятии мер реагирования», – пояснили в районном подразделении.