Жителя Батайска подозревают в нападении на фельдшера

В Батайске местного жителя подозревают в нанесении телесных повреждений сотруднику скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Участковые выяснили, что между медработником и подозреваемым возникла словесная перепалка. В результате конфликта местный житель бросил в фельдшера электроинструмент. Фельдшер получил травмы, с которыми обратился в медицинское учреждение.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Дарья Голякова