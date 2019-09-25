На Кубани выделят деньги на субсидирование региональных авиаперевозок

Краевые парламентарии в ходе сентябрьского пленарного заседания приняли решение о субсидировании региональных авиаперевозок. Это решение нашло отражение в изменениях статей 3 и 6 регионального Закона «О государственной поддержке санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края».

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Алексей Смаглюк сообщил депутатам, что субсидирование региональных авиарейсов позволит перевозчикам, организующим прямое авиасообщения между различными городами и аэропортами Краснодарского края, выдерживать ценовую конкуренцию с трансферными рейсами через Москву.

Принятие закона, по мнению разработчиков, позволит сделать цены в салонах эконом-класса более доступными и нарастить пассажиропоток в сторону курортов края.

Кроме того, 25 сентября на сессии краевого парламента поддержали инициативу губернатора о создании Совета по защите информации при администрации Краснодарского края.

Василий Хитрых