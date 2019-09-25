В Сочи ожидается сильный дождь с грозой

Ночью и утром четверга, 26 сентября, на территории Сочи ожидается сильный дождь и гроза. В мэрии рекомендуют жителям и гостям курорта воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

По информации синоптиков, на территории Краснодарского края 26 сентября местами ожидается дождь, возможна гроза. Ветер будет северо-восточный скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15 метров в секунду. Вечером в районе Новороссийска ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха на Кубани ночью ожидается в предделах +5…+10°, при прояснении – +3…+5°. Днем на территории края будет +13…+18°, в южной половине региона местами воздух прогреется до +20°.

Василий Хитрых