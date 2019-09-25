ФСИН проверит информацию об изнасиловании заключенного в соликамской колонии

ГУФСИН России по Пермскому краю проводит служебную проверку по поводу публикации в сети видео, в которых содержаться факты неправомерных действий со стороны осужденных исправительной колонии № 9 в Соликамске (ФКУ ИК-9) в отношении другого осужденного этой же колонии. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка.

Ранее на сайте gulagu.net появился ролик, в котором группа осужденных избила, а затем изнасиловала другого осужденного по фамилии Сергеев. По одной из версий, потерпевший отказался платить взятки и дань оперативникам колонии, отказался подписывать явки с повинными. По данным сайта, инцидент произошел 21 сентября в помещении «режимного отряда» №1 соликамского ФКУ «ИК-9». Запись из колонии передал, предположительно, один из сотрудников колонии, который смог вынести ее на волю и анонимно переслать авторам сайта.

В главке пообещал результаты проверки направить в следственное управление СКР по Пермскому краю для принятия процессуального решения. Так же для проведения проверки в учреждение выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН России, отмечается в сообщении.