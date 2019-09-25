Бывшего главного архитектора Каменска-Шахтинского оштрафовали за превышение полномочий

В Каменске-Шахтинском Ростовской бывшему главному архитектору города назначили судебный штраф в размере 35 тыс. руб. за превышение полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. На сайте администрации города указано, что этот пост ранее занимала Елена Дьяконова.

Следствие установило, что обвиняемая должна была сформировать предложения по благоустройству городского пляжа для участия в областном конкурсе по развитию муниципальной территории. За проектную документацию необходимо было заплатить 90 тыс. руб. Такой суммы на тот момент в городском бюджете не было. Архитектор решила не ждать ее перечисления и предложила обратившемуся к ней за разрешением на строительство гражданину передать ей 30 тыс. руб. в качестве благотворительности.

Обвиняемая признала вину в совершении преступления признала в полном объеме, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Поэтому суд счел возможным назначить ей наказание в виде штрафа. Должность главного архитектора Каменска-Шахтинского подсудимая больше не занимает.

Дарья Голякова