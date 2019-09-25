С конкурсного управляющего «Энергомаш-Атоммаш» взыщут 70 млн рублей

Кировский районный суд Ростова постановил взыскать с конкурсного управляющего ООО «Энергомаш-Атоммаш» Татьяны Грамотенко ущерб от налогового преступления на 70 млн. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Ранее Волгодонский районный суд признал госпожу Грамотенко виновной по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»), ей было назначено два года лишения свободы условно. В суде было установлено, что обвиняемая, являясь конкурсным управляющим ООО «Энергомаш-Атоммаш», с октября 2014 года по октябрь 2015 года вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения и уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму почти 70 млн. руб. Позже осужденная была освобождена от наказания по амнистии со снятием судимости. Однако требования прокурора о взыскании с Татьяны Грамотенко ущерба от налогового преступления были удовлетворены в полном объеме, в качестве обеспечительных мер на имущество ответчицы наложен арест. Решение суда не вступило в законную силу.

Кристина Федичкина