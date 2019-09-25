Сенаторы утвердили сотрудницу воронежского агентства инноваций зампредом Счетной палаты РФ

На сегодняшнем заседании Совета федерации сенаторы утвердили сотрудницу воронежского Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР) Галину Изотову в должности заместителя председателя Счетной палаты РФ. В Воронеже госпожа Изотова курировала проект метро в должности замначальника управления по развитию легкорельсового транспорта. На эту должность она была назначена в апреле 2018 года.

Галине Изотовой 59 лет. Карьеру начинала в банковской сфере, где проработала с 1977-го по 1997-й. В 1997-2006 годах — начальник департамента финансов, первый заместитель губернатора Вологодской области. В 2006-м назначена заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, в 2007-м избралась в Госдуму. В 2012–2014 годах работала заместителем полпреда президента в Приволжском федеральном округе. С 2014-го по 2015-й возглавляла акционерное общество «Небанковская депозитно-кредитная организация "Агентство кредитных гарантий"», с 2016-го по 2017-й — председатель совета директоров ЗАО «Дробмаш». После также работала советником гендиректора по корпоративным программам «Почты России».

Александр Прытков