Нижегородские журналисты спешат на пенсию

Инициатива Союза журналистов Нижегородской области по включению сотрудников СМИ в список тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию получила поддержку Союза журналистов России.

Инициатива Союза журналистов Нижегородской области по включению сотрудников СМИ в список тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию получила поддержку Союза журналистов России. Теперь предложение должно быть оформлено в виде законопроекта и направлено в Госдуму.

Хэдлайнером инициативы стала бывший министр регионального правительства и депутат Госдумы Ольга Носкова. По ее мнению, журналистам надо предоставить те же условия выхода на досрочную страховую пенсию по старости, которые имеют люди, ведущие творческую деятельность на сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях.

По мнению Носковой, на телевидении тоже присутствуют люди творческих профессий, но они не попадают даже в категорию работников культуры. А еще, считает Носкова, работа журналистов проходит в условиях постоянного стресса, что приводит к ухудшению состояния здоровья.