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Фото: Андрей Абрамов

Нижегородские журналисты спешат на пенсию

Экс-министр социальной политики хочет уравнять журналистов в правах с театральными актерами.

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Инициатива Союза журналистов Нижегородской области по включению сотрудников СМИ в список тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию получила поддержку Союза журналистов России.


Инициатива Союза журналистов Нижегородской области по включению сотрудников СМИ в список тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию получила поддержку Союза журналистов России. Теперь предложение должно быть оформлено в виде законопроекта и направлено в Госдуму.

Хэдлайнером инициативы стала бывший министр регионального правительства и депутат Госдумы Ольга Носкова. По ее мнению, журналистам надо предоставить те же условия выхода на досрочную страховую пенсию по старости, которые имеют люди, ведущие творческую деятельность на сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях.

По мнению Носковой, на телевидении тоже присутствуют люди творческих профессий, но они не попадают даже в категорию работников культуры. А еще, считает Носкова, работа журналистов проходит в условиях постоянного стресса, что приводит к ухудшению состояния здоровья.

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