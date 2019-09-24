«Целый ряд обстоятельств может быть форс-мажором»

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов в рамках программы «Деньги и биржи» побеседовал о проблемах форс-мажора в юридической практике с руководителем Центра юридической помощи Московской торгово-промышленной Палаты Алексеем Моисеевым.

— Как форс-мажор трактуют в нашем российском законодательстве? И как часто в договорах предприниматели применяют этот пункт?

— Форс-мажор – это обстоятельство, которое одновременно является чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях. Тут ключевыми являются вот эти два термина. Чрезвычайность – это исключительность рассматриваемого обстоятельства, то есть то обстоятельство, которое в данных конкретных условиях исполнения договора является необычным. А непредотвратимость означает, что любой участник гражданского договора — такой же, как и должник, осуществляющий аналогичную с должником деятельность — не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий. И действительно часто включают пункт о форс-мажоре, практически всегда, и многие юристы это делают, можно сказать, по привычке. Применяется данный пункт редко, так как форс-мажорные обстоятельства — не каждодневное явление.

— Допустим, санкции Запада, можно ли трактовать как форс-мажор?

— Да, Московскую торгово-промышленную палату за последний год было порядка 100 заявлений о подобного рода санкциях.

— Это члены гильдий обращаются?

— Да, члены гильдий. В первую очередь, санкции касались поставок оборудования в Россию с Запада. И есть определение Верховного суда от 20 августа 2018 года по делу о поставке оборудования Siemens в Крым, где действительно суды всех инстанций подтвердили, что санкции являются обстоятельством форс-мажора. То есть в данном конкретном случае поставщику долгое время немецкая правительственная организация не выдавала экспортную лицензию.

— И в результате разбирательства что получилось? Каков итог?

— Компания-поставщик была освобождена от уплаты очень крупной неустойки, по-моему, порядка более 100 млн руб. Компания выполнила условия сделки, но была задержка по срокам.

— Еще какая практика есть по данной тематике?

— Практика бывает разная, но что касается санкций, то действительно имеет смысл обращаться к системе торгово-промышленных палат.

— Но только члены гильдий и комитетов могут обращаться?

— Могут члены гильдии и комитетов, но компании могут вступить в члены палаты и обратиться. Форс-мажором бывают не только санкции, бывают еще, например, стихийные бедствия. У нас уже есть обращения в связи с ситуацией в Иркутске — многие поставки сорвались. Бывают метели, бывает, что не работают системы водных путей. Целый ряд обстоятельств может быть форс-мажором.

— Можно ли оценить общий объем помощи или поддержки с вашей стороны? Сколько удалось, может быть, московским бизнесменам сохранить денег благодаря юридической помощи Московской торгово-промышленной палаты?

— Мы вот посчитали, это действительно крупная сумма — порядка 700 млн руб. за 2018 год бизнесменам, входящим в профессиональные гильдии палаты, удалось сэкономить именно по неустойкам, особенно по госконтрактам.

— Если к вам обратиться, вы подскажете все возможные варианты, которые по форс-мажору могут быть? Предусмотреть их, и в случае возникновения такой ситуации компанию полностью обеспечить всем необходимым юридическим сопровождением?

— Да, безусловно. Я бы рекомендовал обязательно обращаться в систему торгово-промышленных палат, потому что все-таки есть специфика, не каждый юрист за всю свою карьеру может столкнуться с форс-мажором, а мы с этим имеем дело каждый день, мы подскажем пути, как можно выйти из ситуации.

— На стадии судебного разбирательства в нашей практике с точки зрения решения вопроса форс-мажор – это более легкий вариант?

— По нашей практике могу ответить, что в большинстве случаев, да, компании договариваются до суда, в том числе путем предоставления заключения торгово-промышленной палаты. Но когда мы находимся в суде, то я бы все-таки рекомендовал привлекать профессиональных юристов, потому что АПК РФ подразумевает, что и директор может представлять интересы компании в суде. И заключения торгово-промышленных палат в суде являются одним из доказательств, которые не имеют заранее установленной силы для суда, потому что суд у нас сам устанавливает форс-мажоры и эти обстоятельства.