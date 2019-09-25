Качественная и долгая жизнь пациента – основная задача современной медицины

Частная клиника «Госпиталь современной медицины», открывшаяся в Ростове в середине лета, делает ставку на научный подход к лечению и честное, добросовестное отношение к пациенту. Это позволяет пациентам экономить время и деньги. Высокое качество диагностики и лечения обеспечивает участие в проекте известных российских врачей и уникальных для Ростова подходов, отмечает научный руководитель клиники — известный врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, проректор по научной работе Ростовского государственного медицинского университета Наталья Волкова.



- В связи с чем вы приняли решение о создании «Госпиталя современной медицины»?

- За годы работы мы пришли к выводу, что современная российская медицина упускает ряд возможностей для диагностики, профилактики и лечения пациентов. Например, в России пациент проводит в стационаре в среднем 11 суток, а в европейских странах и в США - 2,5-2,9 суток. То есть, у нас в медицинской сфере производительность труда ниже примерно в 4 раза. У российских медиков есть доступ ко всем современным медицинским технологиям, оборудованию и подавляющему большинству препаратов. Но в целом система здравоохранения работает не очень эффективно.

Еще один важный показатель - доля врачебных ошибок с негативными последствиями для пациентов. В США этот показатель находится на уровне около 25%. В России точный учет таких ошибок не ведется но, по разным оценкам, у нас их больше. То есть, мы располагаем большим потенциалом для повышения качества медицинских услуг. И мы ставили перед собой цель добиться именно этого.

- Каким образом?

- Мы предъявляем высокие требования и к качеству медицинских услуг, которые оказывает «Госпиталь современной медицины», и к экономическим показателям нашей работы. В первую очередь — исключаем ненужные обследования и бесконечные консультации. В итоге пациент выигрывает, получая качественные услуги за меньшие, чем в других частных медцентрах, деньги.

Ставку мы сделали на развитие терапии. Оказываем амбулаторно-поликлинические услуги по всем терапевтическим направлениям, а также – в областях гинекологии и стоматологии. Это позволяет охватить более 80% заболеваний.

В составе клиники отсутствуют хирургия и стационар: в подавляющем большинстве случаев нужды в госпитализации пациентов и круглосуточном наблюдении за ними нет. Ключевой принцип нашей работы заключается в том, что на всех этапах — от диагностики до реабилитации — пациентов ведет квалифицированный терапевт. Ему оказывают поддержку узкие специалисты по различным направлениям. Последние — ведущие врачи-практики и ученые, которые в сложных ситуациях помогают терапевтам принять верное решение. Например, наш научный консультант — академик РАН Анатолий Мартынов, который долгое время возглавлял Центральную клиническую больницу четвертого главного управления при минздраве СССР, а затем - и само управление. Он также руководил медицинским центром управления делами президента России. В основу работы нашей клиники академик Мартынов заложил подходы кремлевской медицины, которые на практике увеличивают продолжительность жизни пациентов на 10-20 лет.

- Едва ли не главной проблемой современной российской медицины считается кадровая. Как вы ее решили?

- В общей сложности у нас работают около 70 врачей. Высокопрофессиональных специалистов привлекаем за счет личных связей и благодаря их заинтересованностью нашими подходами.

Мы придерживаемся политики обеспечения непрерывного профессионального роста. Госпиталь современной медицины — единственная в Ростове частная клиника, у которой есть собственный учебный центр, причем он начал работать раньше, чем стартовал лечебно-диагностический проект. Обучение в центре проходят не только наши врачи, но и их коллеги из разных городов Ростовской области. Занятия в нем проводят известные врачи и ученные из наших и других регионов.

В ближайшее время мы планируем начать научную работу на базе клиники. Все это привлекает прогрессивных врачей. Например, у нас работают такие известные в Ростове специалисты как ревматолог Ирина Прохорова, стоматолог Ирина Леонтьева, акушер-гинеколог Нина Красникова и др. Кроме того, мы постоянно ведем работу по выявлению перспективных студентов, ординаторов и молодых специалистов, приглашаем их на стажировки и практики.

- Сейчас много говорится об использовании современных технологий в медицине, в частности, телемедицинских систем. Вы планируете использовать подобные решения?

- У нас есть услуга «Второе мнение», в рамках которой пациент, сомневающийся в правильности поставленного диагноза и выбранного врачом лечения, может получить дистанционную консультацию ведущих специалистов по разным медицинским направлениям из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России, а также зарубежных врачей. Это позволяет пациенту не искать самостоятельно выходы на квалифицированных специалистов, не стоять в очереди к ним, тратя на это несколько месяцев, а задать свой вопрос и получить ответ в течение одного-двух дней. Для клиники это тоже важно: мы стремимся к тому, чтобы пациент был нашим союзником в лечении, и мы вместе добились цели, которую перед собой ставим, а именно — продлили его качественную жизнь.