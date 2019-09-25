На Ставрополье построят Центр летних и зимних видов спорта

Минстрой Ставропольского края объявил конкурс на проектирование Центра летних и зимних видов спорта «Предгорье», сообщает пресс-служба министерства. Максимальная цена контракта составляет 150 млн. руб. Финансирование выделят из регионального бюджета.

Центр планируют построить в Предгорном районе региона. Предполагается, что на базе Центра будет работать два спортивно-тренировочных комплекса. Один из них – для игровых видов спорта, где будет универсальный спортивный зал, тренажерный зал площадью 250 кв. м, легкоатлетический стадион с шестью круговыми дорожками длиной 400 м, кроссовые трассы, комплекс сооружений для имитации снежной подготовки по фристайлу и сноуборду в теплое время года.

Другой комплекс будет включать зал борьбы, зал штанги а также медико-восстановительный центр и стадион.

Кроме того, на территории Центра летних и зимних видов спорта «Предгорье» запроектируют два гостиничных комплекса в стиле шале на 300 мест.

Дарья Голякова