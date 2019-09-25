Экс-начальника бюро Ижевского мотозавода осудили за коммерческий подкуп в 828 тысяч рублей.

Бывшего начальника бюро отдела комплектации №142 АО «Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг"» осудили по ч. 3 ст. 204 УК РФ за коммерческий подкуп в размере 828 тыс. руб. Женщине назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Подсудимая полностью признала вину в совершении преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что с 2012 по 2015 год подсудимая оказывала покровительство ООО «Тензор», согласовывая цену и объемы закупаемой у компании продукции без проведения конкурентных процедур. Взамен она незаконно получала на свою банковскую карту деньги от директора и глабуха обозначенного общества.