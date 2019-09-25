Жителя Краснодара будут судить за клевету на судью

В суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в трех эпизодах клеветы в отношении судей арбитражного суда Краснодарского края, а также обвинении их в совершении тяжких преступлений (ч. 3 ст. 298.1 УК РФ).

Как сообщают в СУ СКР по Краснодарскому краю, с 2017 года по март 2019 года в краевом арбитраже рассматривались дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Одной из сторон экономических споров выступала 80-летняя бизнесвумен. Тремя судьями были приняты решения не в ее пользу. По версии следствия, 41-летний внук женщины не согласился с вынесенными определениями и в период с октября 2018 по март 2019 года от имени бабушки неоднократно размещал порочащие честь и достоинство судей клеветнические сведения. В публикациях мужчина обвинял судей в совершении тяжких преступлений, что на самом деле, по версии следствия, не соответствовало действительности.

Василий Хитрых