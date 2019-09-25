Петербургского адвоката будут судить за подделку документов и юридический шпионаж

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Павла Лапаева, действующего адвоката, заведующего Санкт-Петербургским филиалом «Международная адвокатская коллегия Почуев, Зельгин и партнеры». Его обвиняют по ч.5 ст.33 – ч. 1 ст.327 УК РФ (пособничество в подделке документов), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

По версии следствия, Лапаев, являясь защитником бывшего ректора Аграрного университета Виктора Ефимова (его дело о растрате также слушается Пушкинским райсудом), вступил в сговор с неустановленным лицом на пособничество в подделке официального документа для неправомерного ознакомления с уголовным делом, материалы которого послужили основанием для привлечения Ефимова к уголовной ответственности. В дальнейшем Лапаев подослал своего молодого коллегу Дениса Борисова с целью незаконного ознакомления с делом бизнесмена Славы Ходько, который дал показания против Ефимова. Позже Борисов был задержан и лишен статуса адвоката.

Уголовное дело в отношении Лапаева поступило с ходатайством следствия о прекращении дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Напомним, экс-ректор Аграрного университета Виктор Ефимов подозревается в том, что используя служебное положение, распорядился заключить контракт на проведение научно-исследовательских работ в целях повышения качества подготовки специалистов в 2011 году на сумму 36 млн рублей. Контракт исполнен не был, а деньги были похищены. Ефимова задержали в ноябре 2018 года.