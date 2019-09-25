В Ростове зафиксирован рост подростковой преступности

По сравнению с 2018 годом в текущем году в Ростове увеличился уровень подростковой преступности. Кроме того, подростки стали чаще совершать преступления повторно. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Основным видом преступлений, совершаемых подростками, стали имущественные преступления. За восемь месяцев 2019 года в суд направлено 127 уголовных дел по ст. 158 УК РФ «кража» (в 2018 году — 84). Наибольшее количество краж, совершаемых подростками, зарегистрировано на территории Первомайского (29) и Ворошиловского (34) районов.

Отмечается, что не во всех районах налажено взаимодействие органов, занимающихся профилактикой подростковой преступности, с органами охраны правопорядка. Так, полиция не всегда оперативно предоставляет районным комиссиям по делам несовершеннолетних информацию о правонарушениях подростков, а расследование административных и уголовных дел иногда затягивается.

В связи с этим управлению МВД России по Ростову-на-Дону совместно с межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города рекомендовали разработать порядок проведения ежедневных рейдов на территории города. В рейдах будут принимать участие сотрудники полиции, казаки, члены народной дружины и т.д.

Кристина Федичкина