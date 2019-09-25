Штаб Навального открыл вакансию координатора в Челябинске

Штаб оппозиционера Алексея Навального объявил конкурс на должность координатора в Челябинске. Об этом сторонники политика сообщили в своем telegram-канале.

Среди требований указано умение «находить общий язык с разными людьми», стрессоустойчивость, знание политической и общественной жизни страны, а также умение и смелость «общаться с сотрудниками силовых ведомств и государственных структур» и «готовность работать по ненормативному графику, в цейтноте, под политическим давлением».

Напомним, занимавший ранее должность координатора челябинского штаба Борис Золотаревский переехал в Москву и продолжил работу в рядах сторонников Алексея Навального в столице.