В Ростове половина спортивных площадок нуждается в ремонте

Половина спортивных площадок во дворах Ростова нуждается в ремонте и реконструкции. Об этом сообщил заместитель начальника управления по физической культуре и спорту города Андрей Чернышов, его слова приводит пресс-служба городской администрации.

По словам Андрея Чернышова, в Ростове расположены около 400 спортивных площадок общего пользования, более 200 из них — в плохом состоянии. «При ежегодной модернизации 15 спортивных площадок к 2025 году основная их часть будет соответствовать современным требованиям»,— считает он. Отмечается, что ремонт площадок необходим для привлечения к занятия спортом подростков. Власти считают, что в перспективе это снизит уровень подростковой преступности в городе.

Кристина Федичкина