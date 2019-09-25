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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

В Нижнем Новгороде стартовал отопительный сезон

Теплом обеспечены 82% многоквартирных домов.

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Наступившее в городе похолодание вызвало необходимость ускорить процесс обеспечения учреждений и жилых домов отоплением.


Наступившее в городе похолодание вызвало необходимость ускорить процесс обеспечения учреждений и жилых домов отоплением. Согласно действующему нормативу, отопление подается в дома после того, как в течение пяти дней температура воздуха не поднималась выше восьми градусов по Цельсию.

В мэрии сообщают, что сейчас работают все котельные и ситуация с подачей тепла в конкретные дома лежит в зоне ответственности ТСЖ и ДУКов.

Вице-мэр Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков рассказал, что теплом обеспечены 82% многоквартирных домов города.

Гендиректор «Теплоэнерго» Илья Халтурин сообщил, что жители домов, которые еще не отапливаются, в большом количестве звонят на горячую линию компании.

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