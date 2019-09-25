Новороссийский судоремонтный завод принял на ремонт два судна

В доке Новороссийского судоремонтного завода поставлены на ремонт два судна. Это наливное судно «Инженер Читанава», на котором произведут работы по ремонту гребного и рулевого устройства, замене корпусных контракций в балластных и грузовых танках, замене листов наружной обшивки, а также ремонту донно-бортовой арматуры.

Второе судно – буксир «Инженер Шиловский». Оно принято в док для ремонта винто-рулевого комплекса и гребного винта, а также очистки и окраски подводной и надводной частей корпуса судна.

Из дока выведено наливное судно «Краб» в связи с завершением работ докового цикла. На нем выполнены ремонтные работы в объеме требований Российского морского регистра судоходства и заявок заказчика.

Василий Хитрых