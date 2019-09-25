В Instagram глав регионов около трети подписчиков оказались ботами

В Instagram Шолбана Кара-оола, Сергея Собянина, Вячеслава Битарова и Игоря Васильева более половины подписчиков — боты, сообщает РБК со ссылкой на доклад Центра политической конъюнктуры (ЦПК). Всего аккаунты в Instagram имеют 68 губернаторов. Средняя численность ботов среди подписчиков в Instagram глав российских регионов составляет 30,4%.

Первая пятерка губернаторов—лидеров по доле ботов выглядит так:

глава республики Тувы Шолбан Кара-оол — 63% (91 тыс. подписчиков);

мэр Москвы Сергей Собянин — 53% (682 тыс. подписчиков);

глава Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров — 52% (102 тыс. подписчиков);

губернатор Кировской области Игорь Васильев — 50% (6 тыс. подписчиков);

глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов — 48% (75 тыс. подписчиков).

Меньше всего ботов встречается среди подписчиков губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского — 18% (21 тыс. подписчиков), губернатора Ростовской области Василия Голубева — 17% (18 тыс. подписчиков), губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — 17% (15 тыс. подписчиков), губернатора Смоленской области Алексея Островского — 14% (2 тыс. подписчиков) и губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина — 13% (2 тыс. подписчиков).

Долю ботов среди подписчиков губернаторов считалась при помощи сервиса IG Audit, который анализирует количество постов, число подписчиков и подписок и по набору этих критериев вычленяет реальных подписчиков. Погрешность инструмента составляет около 8%.

Самыми популярными (по количеству лайков к постам в Instagram) стали глава Чечни Рамзан Кадыров — 17,5 тыс. лайков (594 тыс. подписчиков), губернатор Хабаровского края Сергей Фургал — 9,9 тыс. лайков (166 тыс. подписчиков), глава Башкирии Радий Хабиров — 9,7 тыс. лайков (357 тыс. лайков), губернатор Челябинской области Алексей Текслер — 9,7 тыс. лайков (130 тыс. подписчиков) и губернатор Оренбургской области Денис Паслер — 6,5 тыс. лайков (80 тыс. подписчиков).