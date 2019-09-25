Татьяна Гриневич возглавила нижегородское отделение «Справедливой России»

Сегодня в Нижнем Новгороде состоялась конференция регионального отделения партии «Справедливая России». На ней 48 делегатов выбрали единогласно председателем нижегородского регионального отделения Татьяну Гриневич.

Госпожа Гриневич является секретарем бюро совета регионального отделения и председателем местного отделения партии в Советском районе Нижнего Новгорода.

Нижегородское отделение «Справедливой России» осталось без председателя после того, как умер предыдущий руководитель Александр Бочкарев. Напомним, он проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве и умер под домашним арестом от обширной тромбоэмболии на фоне лимфолейкоза. Его уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям по ходатайству вдовы Натальи Калининой.

Владимир Зубарев