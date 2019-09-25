На колокольне ростовского кафедрального собора установили новые колокола

В Ростове начали устанавливать новые колокола на колокольню ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, сообщает пресс-служба Ростовской епархии.

Как сказано в сообщении, новые колокола изготовлены в Ярославской области по технологиям 17 века, поэтому их звучание максимально приближено к старинным. Установлены самый большой колокол весом 16 т и несколько малых колоколов. Все работы по монтажу колоколов планируют завершить в течение нескольких недель.

Напомним, реставрацию собора Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове начали в 2013 году. Стоимость работ составила более 1 млрд руб. На завершение реконструкции собора в этом году выделили 176 млн руб. из бюджета области. Отмечалось, что средства направят на основании того, что собор является объектом культурного наследия. После окончания реставрации собора здание освятит

патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его визит в Ростов запланирован на 27 октября этого года.

Кристина Федичкина