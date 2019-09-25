Реконструкция железнодорожного вокзала Уфы подорожала до 1,85 млрд рублей

Объем расходов, необходимых для завершения реконструкции железнодорожного вокзала Уфы, вырос до 1,85 млрд руб. Такие данные на форуме «Транспорт Урала» в Уфе привел начальник Куйбышевской региональной службы развития пассажирских сообщений РЖД Олег Усанов, сообщает «Интерфакс». Он пояснил, что затраты согласованы с правительством Башкирии в апреле текущего года. В феврале в РЖД приводили меньшую сумму расходов на эти цели — 1,4 млрд руб. до 2021 года.

РЖД не может завершить реконструкцию уфимского вокзала с середины 2000-х годов. Сначала реконструкцию приурочили к 2007 году, когда Башкирия отмечала 450-летие присоединения к России. Все последующие сроки сдачи объекта постоянно откладывались. В июне контракт на очередной этап реконструкции, стоимостью 296 млн руб., получило московское ООО «Монте-АВО» Асмика Дживаняна — крупный подрядчик РЖД и его подразделений. До 30 ноября исполнитель должен усилить фундаменты и конструкции старого здания вокзала, смонтировать лифты, подъемник, системы вентиляции и электроснабжения, заменить вентилируемые фасады панелями из композитных материалов, уложить брусчатку, асфальт, тактильную плитку, провести озеленение территории. На втором этапе предусмотрена реконструкция платформ №2 и 3, пешеходного тоннеля под путями, на третьем — строительство пассажирской платформы №4, удлинение пешеходного тоннеля, на четвертом — строительство шестиэтажной гостиницы на 100 мест и благоустройство территории.

Ирина Самойлова