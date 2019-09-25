Депутатскую группу «Татарстан — новый век» возглавил Артур Абдульзянов

В Госсовете Татарстана шестого созыва вновь сформирована депутатская группа «Татарстан — новый век» (ТНВ). В нее вошли восемь парламентариев, которые избирались в Госсовет от «Единой России», либо были самовыдвиженцами. Возглавил группу депутат-единоросс Артур Абдульзянов, гендиректор производственного объединения «Зарница».

Господин Абдульзянов сообщил, что члены группы ТНВ будут «партнерами-единомышленниками» фракции «Единой России», но принимать решения будут самостоятельно.

Напомним, движение «Татарстан — новый век» было образовано в 1999 году с целью «сохранения традиций и культуры Татарстана в XXI веке». Лидером движения является спикер Госсовета Татарстана и глава республиканского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"