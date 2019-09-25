Правительство предлагает суду определять возможность нахождения подсудимых в клетках

Правительство РФ предлагает регламентировать порядок помещения подсудимых, обвиняемых и подозреваемых в клетки и «аквариумы» в залах суда. Так кабмин отреагировал на инициативу запретить защитные кабины, рассказал председатель комитета Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его мнению, это «полностью укладывается» в концепцию законопроекта членов верхней палаты парламента.

Как объяснил господин Клишас, правительство инициирует поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. В него намерены вписать статью, которая будет регламентировать порядок помещения в защитные кабины. Предполагается, что это будет отдельная мера процессуального принуждения. Решение о помещении в клетку будут принимать в судебном порядке.

«Важно отметить, что предлагаемая правительством редакция требует обеспечить подозреваемым, обвиняемым и подсудимым, помещенным в защитные кабины, надлежащих условий для участия в судебном заседании, реализации процессуальных прав, а также беспрепятственного конфиденциального общения указанных лиц с адвокатами», — сказал Андрей Клишас (цитата по РИА «Новости»).

Кроме этого в правительстве предложили увеличить штатную численность и финансирование МВД.

Инициативу по запрету «клеток» и «аквариумов» в судах внесла группа сенаторов в ноябре 2018 года. Председатель СФ Валентина Матвиенко считает, что эти конструкции «ломают жизнь» тем, кто в них оказывается. Генпрокуратура одобрила инициативу, там считают «совершенно ненормальным» использование клеток и прозрачных боксов.

В 2017 году Европейский суд по правам человека оштрафовал Россию за содержание подсудимых в металлических клетках в зале суда. Эксперты и общественники считают, что «железные клетки себя изжили», но не исключают возможность использования стеклянных помещений.

Подробнее — в материале “Ъ” «Суды выбирают прозрачность».