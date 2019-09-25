Чем могут быть опасны имплантаты Посторонние вещества на их поверхности становятся причиной воспаления

Ученые Сибирского федерального университета и Института медицинских проблем Севера Красноярского научного центра, исследуя причины появления опасной инфекции — периимплантита, предположили, что это следы посторонних неорганических веществ на поверхности новых стерильных зубных имплантатов.

Промежуточные результаты эксперимента опубликованы в журнале «Стоматология». Весьма популярной стала в России и мире дентальная имплантация — метод реабилитации пациентов с проблемными зубами. Растёт и количество связанных с ней осложнений, и случаев периимплантита — инфекции, при которой воспаляются мягкие ткани ротовой полости, необратимо разрушается костная ткань в области протеза, возникают отеки десны, кровотечение и гноетечение.

Эффективное средство лечения этой инфекции — лазерная терапия, очищающая поверхность имплантата от любых инородных веществ и организмов. Поверхности, однако, серьёзно различаются по чистоте, что во многом зависит от их производителя.

Ученые оценили морфологический и элементный состав различных поверхностей имплантатов у пациентов с периимплантитом, подвергнутых обработке лазером с длиной волны 2780 нм, в сравнении с имплантатами, не тронутыми лазером. Образцы имплантатов с поверхностями от разных производителей функционировали от трех до десяти лет и были удалены в связи с развитием у пациентов периимплантита. В качестве контрольных образцов использовали по одному имплантату из стерильной упаковки от каждого производителя.

Сравнению подвергли три вида поверхностей: инфицированную поверхность протеза, извлеченного у пациента с периимплантитом, инфицированную поверхность, подвергшуюся обработке лазером, а также поверхность абсолютно нового стерильного имплантата. На новом имплантате были обнаружены следы загрязнения неорганическими соединениями и большое количество посторонних химических элементов, которые могут вызвать заболевание. Поверхность же необработанных имплантатов была ожидаемо загрязненной: в огромных количествах зафиксированы углерод, фосфор, сера, кремний и прочие вещества, образующиеся при воспалении. Очистить поверхности удалось с помощью лазера.

Авторы исследования полагают, что с помощью лазерного излучения можно эффективно очищать поверхность абсолютно новых имплантатов от посторонних включений, которые могут не хуже бактерий провоцировать иммунный ответ организма.