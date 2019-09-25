УФАС предупредило комитеты Смольного по факту нарушений в сфере ритуальных услуг

Санкт-Петербургское УФАС выдало предупреждение городскому комитету имущественных отношений и комитету здравоохранения по факту бездействия в деле о приведении в законное русло отношений между СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и ООО «Р.И.П.».

Как сообщили в антимонопольной службе, коммерческая компания «Р.И.П.» безвозмездно предоставила БСМЭ помещения на Шафировском проспекте, д. 12, лит. А, взамен получив доступ к информации о потенциальных заказчиках ритуальных услуг. Кроме этого, было выявлено, что БСМЭ сдает в аренду часть своих помещений, расположенных на Екатерининском проспекте, д.10, литер А компании «Р.И.П.», которые фактически используются последним для оказания ритуальных услуг. Иным хозяйствующим субъектам, работающим в этой сфере, доступ к указанным помещениям закрыт, что является прямым нарушением Закона о конкуренции. При этом законность решения УФАС подтверждена, в том числе, Верховным судом РФ.

Учредителем БСМЭ является город Санкт-Петербург в лице КИО. Координацию деятельности этого учреждения осуществляет комздрав. По результатам рассмотрения антимонопольного дела обоим комитетам выданы рекомендации о совершении действий для приведения ситуации в соответствии с законодательством РФ в срок до 1 декабря 2019 года.