Кредитный портфель ВТБ в Саратове достиг 38,4 млрд рублей

ВТБ в Саратовской области по итогам первого полугодия 2019 года нарастил кредитный портфель объединенного бизнеса до 38,4 млрд рублей, с начала года он вырос на 11%. Совокупный портфель привлеченных средств увеличился на 4% и составил 26,2 млрд рублей.



Розничный кредитный портфель за полгода вырос на 13% и превысил 24 млрд рублей. Больше половины в нем занимают кредиты наличными — 13,7 млрд рублей, рост с начала года на 13%. Ипотечный портфель превысил 8 млрд рублей, увеличившись на 15%. Всего за январь–июнь ВТБ выдал саратовцам 11,5 тысяч кредитов на сумму 6,2 млрд рублей, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На покупку жилья было предоставлено более 1 тысячи займов на 1,9 млрд рублей, что на 64% больше, чем годом ранее. Продажи потребкредитов выросли на 5% и составили 3,9 млрд рублей, за отчетный период выдано 10 тысяч таких кредитов. В сегменте автокредитования за полгода банк провел более 700 сделок на сумму 415 млн рублей, что на 12% превышает результат прошлого года.

Объем средств на счетах и депозитах частных клиентов вырос на 8% и составил 18,4 млрд рублей. За полгода физлица оформили в банке вкладов на сумму 1,2 млрд рублей.

Кредитный портфель корпоративного направления за отчетный период достиг 14,4 млрд рублей, увеличившись на 7%. Объем займов среднего и малого бизнеса вырос на 12% и составил 8,9 млрд рублей. Гарантийный портфель сегмента СМБ увеличился на 44% до 3,8 млрд рублей. Одним из драйверов этого направления в 2019 году стала выдача электронных гарантий. Она осуществляется с помощью технологии цифрового обмена между банками и таможенными органами. Услуга позволяет не только существенно облегчить процедуру предоставления гарантии таможенным органам, но и сократить срок рассмотрения (принятия) гарантий более чем в два раза.

В Саратовской области ВТБ активно участвует в поддержке региональных предприятий в рамках государственного субсидирования. Так, льготный кредитный портфель в этом направлении превысил 2,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 34%. В первом полугодии по программе Министерства сельского хозяйства РФ было выдано 455 млн рублей, по «Программе 1764» Минэкономразвития РФ — 422 млн рублей.

Комментируя результаты полугодия, управляющий ВТБ в Саратовской области Вячеслав Панасенко отметил: «За первые полгода объединенный бизнес банка в Саратове показал рост по всем основным направлениям. Мы намерены не только сохранить этот темп, но и значительно его увеличить. В первую очередь за счет перехода на новый, более персонализированный уровень взаимодействия с клиентами и трансформации цифровых сервисов, которые откроют круглосуточный онлайн-доступ ко всей продуктовой линейке».