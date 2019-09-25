Зарубежные СМИ: Грозит ли импичмент Дональду Трампу?

Стенограмму разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского опубликуют 25 сентября. Как заверил президент США в своем Twitter, это будет «полностью рассекреченная и неотредактированная» версия диалога. Так будет импичмент или нет? Это обсуждают во всех ведущих мировых СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Демократы открыли тотальную охоту на ведьм — такое определение Дональд Трамп дал расследованию Палаты представителей с целью найти основания для импичмента. В своем Twitter президент США также подчеркивает, что его недоброжелатели пока даже не видели стенограмму разговора с Владимиром Зеленским. Но после публикации станет ясно, что никакого криминала нет. Хотя против такой открытости выступают даже соратники Трампа — госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала АВС подчеркнул, что разговоры лидеров мира носят конфиденциальных характер, и их обнародование неуместно.

Впрочем, собеседник Трампа Владимир Зеленский согласился на публикацию расшифровки их разговора. Возможно, никакого давления на украинского лидера действительно не было. Как утверждает The Wall Street Journal, американский президент восемь раз просил украинского коллегу помочь с расследованием против Байдена-младшего.

А заморозка транша для Украины связана с коррупцией в стране. Все другие интерпретации не обоснованы. Издание Politico сообщило, что Белый дом до конца недели может передать в Конгресс сообщение информатора, на котором построены обвинения против Трампа. Осведомитель, работающий в разведке США, по заверению американского президента, во время разговора двух лидеров не присутствовал и узнал о его содержании «из вторых или третьих рук».

CNBC напоминает пункты, указанные в Конституции США, которые могут привести к импичменту президента. Это измена, взяточничество и другие тяжки преступления и проступки. Именно последний нечеткий пункт оставляет Конгрессу широкие возможности выдвигать обвинения. Но сам Дональд Трамп в своей позиции уверен. Он заявил, что действия демократов, не представляют для него опасности и лишь помогут в 2020 году добиться переизбрания на второй срок.