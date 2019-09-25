На Кубани для детей открыли неукомплектованную школу с недоделанным ремонтом

Общественники ОНФ посетили школу № 15 поселка Южный Динского района. Учреждение было сдано в эксплуатацию в сентябре этого года, однако, до сих пор полностью не укомплектовано, а, кроме того, имеются недочеты в работе подрядчиков.

В частности, несмотря на начавшийся учебный год, в школе не собрано большое количество оборудования в актовом и спортивном залах, а также в пищеблоке. Элементы спортивной площадки закреплены слабо, отсутствуют знаки пожарной эвакуации, кроме того, наглядно видны косметические недочеты ремонта. Как сообщили в региональном штабе ОНФ, представители подрядчика обязались исправить выявленные недочеты в течение двух недель. Директор школы Игорь Рябов сообщил, что на полную комплектацию школы уйдет не менее месяца.

Общеобразовательное учреждение строилось в поселке в рамках государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Своих первых учеников школа приняла 2 сентября 2019 года. Это единственное общеобразовательное учреждение такого масштаба в поселке.

Василий Хитрых