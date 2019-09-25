Суд отправил под стражу обвиняемого в насилии над воспитанниками Лазурненского интерната

Челябинский областной суд изменил меру пресечения Сергею Кокорину, который обвиняется в сексуальном насилии над воспитанниками психоневрологического интерната в поселке Лазурный. Находясь под домашним арестом, мужчина покидал квартиру, встречался со свидетелями и потерпевшими, принуждал их изменить показания. Обвиняемый отправлен под стражу до 2 ноября, сообщает пресс-служба суда.

Сергей Кокорин обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста) и одного преступления по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия в отношении несовершеннолетнего).

О фактах насилия над воспитанниками Лазурненского интерната стало известно в феврале прошлого года. Приемные родители мальчиков-сирот узнали, что в учреждении дети подвергались «действиям сексуального характера» со стороны посетителей интерната. Руководство учреждения отстранили от работы, позже его расформировали. Было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц интерната.