Недвижимость за рубежом: куда выгоднее вкладывать средства россиянам?

За последние пять лет существенно вырос интерес россиян к инвестированию в недвижимость США. Если раньше отечественные инвесторы активно вкладывали денежные средства в страны Европы и Ближнего Востока, то сейчас эта тенденция пошла на спад. Европейский рынок нестабилен из-за сложной экономической ситуации и трудностей, возникающих при оформлении гражданства. На Ближнем Востоке, например в ОАЭ, в свою очередь, можно наблюдать большое количество свободной недвижимости. В связи с чем рынок падает, и правительство вынуждено искусственно подогревать к нему интерес. Австралия и Новая Зеландия, также представляющие интерес для иностранных инвесторов, географически находятся очень далеко, а юридическое сопровождение в них дорогое и достаточно сложное.

В связи с вышеописанными факторами объем инвестиций в США со стороны россиян значительно вырос. Рынок недвижимости США является одним из самых стабильных и надежных в мире, что подтверждает статистика. По данным доклада Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR), количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в июле увеличилось на 2,5 % (по сравнению с показателем июня) — до 5,42 миллиона. В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в США в июле увеличился на 0,6 %. Целесообразно вкладываться в коммерческую недвижимость Калифорнии, Флориды, Нью-Йорка, Вашингтона, Сан-Франциско и Сиэтла. В последнее время развивается этот рынок и в штате Техас.

LCP Group в настоящий момент занимается реализацией проекта в центре Мельбурна (штат Флорида), где местный рынок недвижимости демонстрирует стабильный рост в течение последних пяти лет благодаря развитию аэрокосмической промышленности, которая процветает в регионе. Проектом является отель Melby, Tapestry Collection by Hilton, в который LCP Group планирует привлечь 15 млн долларов частных инвестиций.

Российские инвесторы, готовые вложиться в американскую недвижимость, опасаются расширения списка антироссийских санкций. Но важно понимать, что эти меры могут затронуть только правительственных чиновников или компании, простых граждан это не коснется.

Вложения в американскую коммерческую недвижимость также выгодны тем, что не требуют постоянного контроля и присутствия инвестора в США. Достаточно просто сотрудничать с серьезной инвестиционной фирмой, которых в Америке много. Прибыль от вложения денежных средств в московскую коммерческую недвижимость составляет в среднем 10–12 % годовых в рублях. После вычета ежегодной инфляции и возможной потери на курсе валют сумма остается совсем небольшая. В Америке же можно вкладываться в коммерческую недвижимость под те же 10–12 % (или даже 15 %) годовых и получать прибыль в конвертируемой валюте. LCP Group, например, дает своим инвесторам возможность участвовать в проектах и получать высокую прибыль вместе с компанией. LCP Group инвестирует вместе со своими клиентами, что обеспечивает согласование интересов. Это очень выгодно, так как инвестиции в коммерческую недвижимость США помогают защитить вложения от инфляции.