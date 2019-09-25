Нижегородский райсуд продлил арест бывшему главе Марий Эл до января 2020 года

Обвиняемый в получении крупной взятки бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов останется под стражей до 2 января 2020 года по решению Нижегородского райсуда. Обвиняемой в посредничестве при передаче взятки гендиректор ООО «Телекомпания 12 регион» Наталии Кожановой также продлили арест до 2 января.

Соответствующее постановление было озвучено сегодня на заседании суда, где продолжается допрос свидетелей, сообщила адвокат Леонида Маркелова Елена Вятника «Интерфакс-Поволжье».

Напомним, Леонид Маркелов обвиняется в получении взятки от 235 млн руб. от экс-депутата регионального парламента Николая Криваша, основателя агрокомплекса ОАО «Птицефабрика "Акашевская"», за предоставление компании субсидий. Бывший глава Марий Эл вину не признает и считает, что выполнял указ президента, поддерживая птицефабрику. По делу также проходят Наталия Кожанова и экс-министр сельского хозяйства республики Ираида Долгушева, которая, по версии следствия, предоставляла заведомо ложную информацию. Последняя находится под подпиской о невыезде. Обе вину также не признали.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Экс-главе Марий Эл предъявили одну взятку и 30 патронов».

Анастасия Еремина