Подана заявка на создание в Саратовской области особой экономической зоны

В Саратовской области планируется создать особую экономическую зону технико-внедренческого типа. Эта тема обсуждалась в рамках дней Саратовской области в Совете Федерации.

Регион считается центром электронной промышленности, в частности СВЧ-электроники. Заявка на создание особой зоны уже подана в министерство экономического развития РФ, уточнил губернатор Валерий Радаев.

В рамках ее создания планируется развивать микроэлектронику и электронную промышленность для нужд энергетического машиностроения, ОПК, аэрокосмической и газовой отраслей. Регион подписал соглашения на 3 млрд руб. с пятью якорными резидентами.

Марина Ковалева