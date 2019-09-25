26 сентября, четверг
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Пресс-релиз

Подана заявка на создание в Саратовской области особой экономической зоны

В Саратовской области планируется создать особую экономическую зону технико-внедренческого типа. Эта тема обсуждалась в рамках дней Саратовской области в Совете Федерации.

Регион считается центром электронной промышленности, в частности СВЧ-электроники. Заявка на создание особой зоны уже подана в министерство экономического развития РФ, уточнил губернатор Валерий Радаев.

В рамках ее создания планируется развивать микроэлектронику и электронную промышленность для нужд энергетического машиностроения, ОПК, аэрокосмической и газовой отраслей. Регион подписал соглашения на 3 млрд руб. с пятью якорными резидентами.

Марина Ковалева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Пресс-релизы

Реклама

Профиль пользователя