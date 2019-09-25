Кубанский оператор связи вошел в Курганскую область

Краснодарский оператор DANYCOM.Mobile запустил бесплатную сотовую связь в Курганской области. Зауралье стало 52-м российским регионом на карте покрытия компании и пятым регионом в Уральском федеральном округе. Ранее DANYCOM.Mobile начал работу в Свердловской и Тюменской областях, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. К 2020 году услуги оператора планируется сделать доступными для жителей 69-ти субъектов России.

По словам коммерческого директора группы компаний DANYCOM Игоря Ксенофонтова, на конец июня 2019 года услугами оператора воспользовались 220 тыс. абонентов.

Коммерческий запуск виртуального мобильного оператора состоялся 18 июня 2018 года. DANYCOM.Mobile обеспечивает покрытие во всех регионах России, вне зон покрытия Tele2 SIM-карта автоматически переключается на вышки партнеров.

Василий Хитрых