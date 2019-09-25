Численность населения Ростовской области сократится на 48,8 тыс. человек к 2036 году

Согласно прогнозу социально-экономического развития Ростовской области, к 2036 года численность населения в регионе сократится до 4 млн 162 тыс. человек. Документ опубликован на сайте правительства области.

Как сказано в документе, в 2018 году численность населения в Ростовской области составила 4 млн 211 тыс. жителей. По предварительной оценке, по итогам 2019 года количество жителей сократится до 4 млн 194 тыс. Ожидается, что население будет постоянно сокращаться вплоть до 2023 года. Затем, по прогнозу властей, численность населения будет оставаться стабильной. Как ранее сообщал Ростовстат, основной причиной сокращения численности населения в Ростовской области является естественная убыль — ежегодно в регионе умирает больше людей, чем рождается.

Также в документе указано, что численность занятых в экономике сократится с 1 млн 935 тыс. человек в 2018 году до 1 млн 927 тыс. в 2036 году. Год назад сообщалось, что из-за низкой рождаемости в регионе уже сейчас ощущается нехватка трудоспособных жителей. Чтобы исправить ситуацию, власти региона намерены увеличить количество и качество трудовых мигрантов.

Кристина Федичкина