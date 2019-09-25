«Нарочитая громоздкость в новой модели не ощущается»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о модели GA-2100, которую представила часовая марка.

В часовых выпусках «Стиля» мы много говорим от дорогих и очень дорогих часах. Почти совсем не уделяем внимание часам бюджетным. Сегодня я решила поправить статистику и рассказать о часах более чем доступных. Тем более бизнесмены, в том числе олигархи, нередко носят именно такие. Есть они, например, у Билла Гейтса и Чарльза Фини. Я о Casio. Носил их и принц Гарри Уэльский, причем именно G-Shock, о котором сегодня пойдет речь, но потом сменил на более статусные часы.

Недавно марка представила новую модель G-Shock, которая стала темой активного обсуждения у любителей часов. Новинка — GA-2100 — самый тонкий из всех G-Shock. 11,8 мм в высоту. Для сравнения, у Rolex Daytona — 12,2 мм. 11,8 — все еще очень высоко по сравнению с ультратонкими часами, да спортивному по духу G-Shock это и не нужно. Но нарочитая громоздкость, в одежде ее бы назвали oversize, характерная для G-Shock, в новой модели не ощущается. Диаметр корпуса — 45,4 мм, но кажется, что он меньше. Хоть часы и уменьшили, конструкцию корпуса оставили характерной для G-Shock — с бампером, защищающим электронный модуль. Выполнен он из композитного материала, который в Casio решили назвать Carbon Core Guard. Функции модели: индикация часов и минут при помощи стрелок, что называется, аналоговая, а также цифровые индикации временных зон, будильник, календарь, секундомер.

Но без дорогих часов в этой передаче совсем все же обойтись не получится. Ведь еще одна деталь, которая бросилась в глаза многим, — очевидное сходство восьмигранного безеля с культовой моделью Royal Oak от Audemars Piguet. На часовых форумах с появлением GA-2100 популярной стала шутка про Royal Shock (от Royal Oak и G-Shock). Но, как объясняют сами создатели, дизайн такого безеля отсылает к исторической модели G-Shock DW-5000C, представленной в 1983 году. Что ж, звучит логично, но справедливости ради замечу, что Royal Oak появился на 11 лет раньше — в 1972-м.