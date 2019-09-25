ПФР насчитало в Прикамье 805 тыс. пенсионеров

По данным Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю, в данное время на территории региона проживает 805 тыс. пенсионеров, что составляет 31% от общего числа жителей края. 66% из них составляют женщины. Около 578 тыс. получателей пенсии живут в городах, 227 тыс. - в сельской местности.

Наибольшее количество пенсионеров Пермского края получают страховую пенсию – это 727,9 тыс. человек. Средний размер их пенсии составляет 14,5 тыс. руб. Минимальный размер пенсии составляет 8,5 тыс. руб.

Более 147 тыс. пенсионеров в Прикамье продолжают работать, в основном, это женщины.

Самым молодым пенсионерам по старости в регионе – 31 год, это двое мужчин, получающих досрочную трудовую пенсию в связи с осуществлением деятельности в летном составе гражданской авиации. Также в регионе имеются пенсионеры старше 100 лет: таких насчитывается 140, из них 25 мужчин. Старейшей жительнице Прикамья 108 лет, старейшему жителю – 106 лет.