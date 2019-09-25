Спортивным учреждениям Ростовской области выделят 1,5 млрд рублей

В этом году спортивные организации Ростовской области получат 1,5 млрд руб. из областного бюджета, сообщает пресс-служба губернатора региона. За последние девять лет ассигнования из областного бюджета на эти цели увеличились на 54%.

В частности, финансирование из областного бюджета на организацию и проведение спортивных мероприятий увеличилось в 6,5 раза и составило более 163 млн руб. Объем субсидий на приобретение оборудования и инвентаря для спортивных учреждений вырос в 8,5 раза и достиг почти 164 млн руб.

На покупку автобусов для перевозки воспитанников спортшкол из областного бюджета направили более 97 млн руб. В ближайшие три года для этих целей закупят 40 автобусов, а 15 уже купили и передали в спортшколы. В этом году инвентарь и оборудование получат 13 таких учреждений.

Дарья Голякова