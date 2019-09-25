Завуча школы, ученица которой умерла от голода, приговорили к условному сроку

Краснокамский городской суд вынес приговор в отношении завуча школы №3 Елены Погоржальской. Как сообщает 59.ru, суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

По версии следствия, завуч вовремя не сообщила в полицию и органам опеки о том, что 14-летняя ученица школы находится в социально опасном положении. Позже выяснилось, что ребенка не кормила мать, в результате школьница умерла от истощения. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п.п. "в,д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью). Что касается госпожи Погоржальской, то вины она не признала. Представитель прокуратуры предлагала приговорить подсудимую к трем годам лишения свободы условно и запретить два года занимать административно-хозяйственные должности в системе образования.