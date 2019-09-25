В Нижнем Новгороде осуждена за растрату председатель участкового избиркома

Председателя участковой избирательной комиссии (УИК) в Московском районе Нижнего Новгорода приговорили к одному году лишения свободы условно за растрату 6 тыс. руб.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, председатель участкового избиркома в сентябре 2016 года, когда проводились выборы в законодательное собрание региона, отдала 6 тыс. руб. нижегородцам, которые фактически не занимались подготовкой к выборам. Деньги она взяла из тех средств, что предназначались для выплаты компенсаций и дополнительной оплаты членам УИКа.

Кроме условного лишения свободы суд взыскал с председателя УИКа 15 тыс. руб. в бюджет РФ и Нижегородской области и лишил права заниматься работать избирательных комиссиях на два года.

Приговор в законную силу не вступил и обжалуется в апелляционным порядке.

Ирина Андреева