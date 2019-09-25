В Кирове задержали организатора группы по продаже нелицензированного ботокса

В Кирове задержана вторая подозреваемая в продаже нелегальных препаратов для косметических процедур, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По информации УФСБ, женщина является возможным организатором преступной группы (ОПГ). Как выяснил „Ъ-Приволжье“, по решению суда Надежда Шалагинова арестована до 12 ноября.

Напомним, в продаже препаратов без документов подозреваются три предпринимательницы, известные среди коллег как «три блондинки». О деятельности преступной группы стало известно в сентябре, когда после продажи партии нелицензированных инъекций за 117 тыс. руб. была задержана первая подозреваемая Анастасия Ковалевская. Тогда же прошли обыски в офисе и на складе предпринимательниц на улице Маклина в Кирове, откуда изъяли около 3 куб. м упаковок инъекций под брендами 20 различных иностранных производителей стоимостью около 10 млн руб. Установлено, что препараты покупали как работающие на дому врачи, так и клиники. Точное количество потерпевших устанавливается.

Третьей подозреваемой по уголовному делу, по данным Newsler.ru, является Наталья Подлевских.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 238.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Анастасия Еремина